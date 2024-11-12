Konya’da feci kaza! Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 ağır yaralı
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Konya’nın Kulu ilçesinde motosiklet otomobile arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, kaza 18:40 sıralarında Konya-Ankara yolu üzeri, Olof Palme Bulvarında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Konya istikametine seyreden ve iddiaya göre evine dönmek üzere olan Faruk Ö. idaresindeki 06 M 8386 plakalı otomobile aynı yönde seyreden Muhammed Enes D. (19) idaresindeki 42 AYZ 659 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kaza otomobil sürücüsü yara almazken, savrulan motosikletin sürücüsü D. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü D. ilk müdahalenin ardından Konya Selçuklu Tıp Fakültesine sevk edildi.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ö. ifadesi alınmak üzere Polis merkezine götürüldü.
Motosiklet sürücüsü Muhammed E. D.'nin İlçe Sağlık Müdürlüğünde şoför olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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