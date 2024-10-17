Konya’da gençlerin buluştuğu nokta: Meram Kütüphaneleri

Meram kütüphaneleri, sınavlara hazırlanan ve derslerine rahat bir ortamda çalışmak isteyen gençlerin öncelikli tercihi oldu. Meram Belediyesinin girişimleriyle hayat bulan ilçe halk kütüphanesi ile belediyeye ait Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi Kütüphanesi, Gazze ve Meram Millet Kıraathaneleri, sundukları geniş kaynak yelpazesi, sakin çalışma ortamı, ücretsiz hizmetleri ve etkinlikleriyle öğrencilerin gözdesi haline geldi.

Meram Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sınavlara hazırlanan, derslerine rahat ve huzurlu bir ortamda çalışmak isteyen gençlere ve çocuklara sunduğu modern kütüphanecilik hizmetleriyle de göz dolduruyor. Meram Belediyesinin girişimleriyle hayat bulan ilçe halk kütüphanesi ile belediyeye ait Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi Kütüphanesi, Gazze ve Meram Millet Kıraathanelerine ders çalışmak ya da üniversite, KPSS ve diğer önemli sınavlara hazırlanmak için gelen gençler, konforlu, sessiz ve donanımlı bir ortamda olmaktan dolayı bir hayli memnunlar.

ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLARDAN KÜTÜPHANELERE TAM NOT!

Özellikle yoğun sınav dönemlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe halk, Gazze ve Meram Millet Kıraathanelerini dolduran öğrencilerin motivasyonunu ve konsantrasyonunu üst seviyede tutmalarına yardımcı olan Meram Belediyesi, öğrencilerin ihtiyaçları için de hizmet sunuyor. Ayrıca, kütüphanelerde sunulan dijital kaynaklar ve rehberlik hizmetleri gençlerin bilgiye kolayca ulaşmasını ve daha planlı bir çalışma yürütmesini de mümkün kılıyor. Öğrenciler ve vatandaşlar, ücretsiz çay ve Wİ-Fİ hizmeti gibi hizmetlerden de kütüphanelerin refah ve konforlu yapısından da övgüyle söz ediyorlar.

BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM GENÇLİĞİNE YATIRIMI SORUMLULUKLARIMIZIN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Gençlerin ve çocukların eğitimlerine ve geleceklerine yatırım yapmayı sorumluluklarının en önemli parçalarından biri olarak gördüklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada kütüphanelerin bir şehre ruh ve derinlik kazandıran merkezler olduğuna vurgu yaparak "Meram'ın geleceğinin inşası için gençlerimizi kitaplarla buluşturmanın gerekliliğine inandık. Gençlerimizin ve çocuklarımızın kitaplara ve kütüphanelere ünsiyetinin güçlenmesi demek geleceğimizin o denli güçlü olması demek. Kütüphanelerimiz ne denli zengin ise Meram o denli zengin olacak inancıyla ilçemizdeki kütüphane sayısını artırmanın ve var olanların da niteliklerini ve donanımlarını yükseltmenin gayretinde olduk. Kütüphanelerimizi, aynı zamanda pek çok etkinliğin de yapılabildiği alanlar olarak planladık. Bu noktada bizlerin daima yanında olan ilçe milli eğitim müdürlüğümüze ve il kültür müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum. Bugün, bu anlamlı yatırımları ilçemize kazandırmış olmanın gururuyla çocuklarımızı, gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı kütüphanelerimize davet ediyorum. ” diye konuştu.

MERAM'IN KÜTÜPHANELERİ, ORTAMI VE SUNDUĞU HİZMETLERLE HER YAŞTAN BİREYİN İLGİ ODAĞI OLDU

Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi Kütüphanesi ve Etüd Merkezi;

Meram Gelişim Akademisi MEGA eğitimlerinin verildiği Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi Yenişehir Mahallesi'nde bulunuyor. Merkez bünyesindeki kütüphane ve etüd merkezi, derslerine çalışmak ve sınava hazırlanmak isteyen öğrencilerin gözde mekanlarından biri oldu. Merkez sunduğu hizmetlerle de öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Merkezde verilen akademi dersleri de gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli rol oynuyor.

Meram İlçe Halk Kütüphanesi;

Meram Belediyesi ve Konya İl Kültür Müdürlüğü tarafından ilçe halk kütüphanesine dönüştürülen Havzan Sosyal Tesisi, yeni yüzüyle Meramlıların ilgi odağı oldu. Sosyal Medyada aldığı beğeni ve olumlu yorumlarla müdavimlerinden beş yıldız alan Meram İlçe Halk Kütüphanesi, modern yapısı, geniş kitap yelpazesi, verdiği hizmetin kalitesi ve düzenlenen etkinliklerle de göz dolduruyor. Kitapseverlerden ders çalışmak isteyen gençlere, sınavlara hazırlananlardan okul öncesi çocuklara kadar herkesin beğenisini kazanan Meram İlçe Halk Kütüphanesi, sık sık düzenlenen yazar şair buluşmaları, seminerler, müzik dinletileri, eğitimler, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de büyük beğeni topluyor.

Meram Millet Kıraathanesi;

Konya'nın ilk, Türkiye'nin de ilklerinden biri olan Meram Millet Kıraathanesi toplam 400 metrekarelik alanda aynı anda 150 kişinin faydalanabildiği bir merkez olarak Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunuyor. Kütüphane, okuma salonu, dinlenme alanları, internet kafe, zeka oyunları bölümü, etnospor oyunlarının yer aldığı Meram Millet Kıraathanesi, her yaşa ve her seviyeye hitap eden, araştırmaların rahatlıkla yapılabildiği bir merkez olarak hizmet veriyor. Kıraathanenin öte yandan kitapseverlerle birlikte gazete, dergi gibi güncel yayınları takip etmek isteyenler ve görme engelli vatandaşlar için özel konsepti debulunuyor.

Gazze Millet Kıraathanesi;

Toplam 225 metrekarelik bir alanda hizmet veren Gazze Sosyal Tesisi'nin önemli bir bölümü çocuklar, gençler ve kitap okumak isteyen vatandaşlar için ayrıldı. Müdavimleri, buradaki etüt salonu ve Millet Kıraathanesi'nde, hem görsel hem de işlevsel olarak mükemmel ve eşsiz bir ortamda derslerini çalışabiliyor, kitap okuyabiliyor ve konforlu bir kafe ortamında vakit geçiriyorlar.

(Sibel Elmas)