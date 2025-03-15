Konya’da gençlerle “İyilik İftar Sofraları’’ buluşmaları devam ediyor!

Konya'da Selçuklu camilerinde, Din görevlileri, gençlik koordinatörlüğü temsilcileri ve hayırseverlerin katkılarıyla ÇEDES projesi kapsamında gençler için "İyilik İftar Sofraları" oluşturulmaya devam ediyor.
Bu kapsamda 13 Mart 2025 Perşembe günü, Selçuklu Merkez Camii, Beyazid Camii ve Hatice Hatun Külliyesi Camii'nde kurulan iftar sofralarında yüzlerce genç bir araya geldi. İftarın ardından cemaatle birlikte namazlar kılındı ve dualar edildi.
"İyilik İftar Sofraları" projesinin Ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.
(Sibel Elmas)