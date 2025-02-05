Konya’da gübre bayilerinde sahte gübre denetimi!

Konya’da üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünlerine ulaşabilmesi için gübre bayilerine yönelik ’sahte gübre’ denetimi başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar öncesinde ülke genelinde eş zamanlı gübre denetimi başlatıldı. Yapılan eş zamanlı denetimler kapsamında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gübre denetimleri gerçekleştirdi.
Tarımda kullanılan gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde gübre kullanım sezonu öncesi, çiftçilerin güvenilir gübreye ulaşımını sağlamak, taklit gübrelerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrollerini, fiyatını ve son kullanım tarihlerini inceledi.
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