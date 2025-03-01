Konya’da hareketli saatler! Ailesinin evinde kendini bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Gümüşsoylu Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Ö. (31), ailesinin yaşadığı eve geldi. Burada aile üyeleriyle tartışmaya giren A.Ö., tartışma sırasında bıçakla kendini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, A.Ö.'yü kontrol altına aldı. Boğazından hafif şekilde yaralanan şahıs, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi reddetti. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
(Sibel Elmas)