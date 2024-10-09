Konya’da “Hoş geldin bebek” projesi! 15 yılda 103 bin minik kalbe ulaştı

Karatay Belediyesi, ile ailelerin sevinçlerine ortak oluyor. Proje, ilçedeki her yeni doğan bebeğe yönelik hazırlanan hediye paketleri ile annelere ve bebeklere özel bir karşılama imkanı tanıyor. 15 yıldır projeyi sürdüren belediye bugüne kadar 103 bin aileye ulaştı. Hoş Geldin Bebek projesinin vatandaşlardan tam not aldığını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Hoş Geldin Bebek Projesi’nin büyük bir başarıya ulaştığını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, ‘Hoş Geldin Bebek' paketiyle yeni çocuk sahibi olan çiftlerin mutluluğuna ortak oluyor. Türkiye'de projeyi ilk başlatan belediyelerden birisi olan Karatay Belediyesi bu uygulamayı 15 yıldır aralıksız etkin bir şekilde yürütüyor. Belediye bu kapsamda bugüne kadar 103 bin aileye ulaştı.



Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni doğan bebeği olan ailelere gerçekleştirilen ziyaretlerde; anne ve bebek çantası, bebek havlusu, bebek battaniyesi, şampuan, sabun, ıslak havlu ve plaketten oluşan bir bebeğin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin olduğu hediye takdim ediyor.

HOŞ GELDİN BEBEK'E 3 FARKLI KANALDAN BAŞVURALABİLİYOR

Vatandaşlar, Hoş Geldin Bebek projesine Karatay Belediyesi internet sitesinden, Karatay Yanıbaşımda Uygulamasından veya şahsen müracaat ederek başvurabiliyor. Aileler hediyelerini belediyeye gelerek ya da adrese teslim şeklinde temin edebiliyorlar. Yine proje kapsamında Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Karatay Belediyesi'ne ait tesislerde gebe eğitimi veriliyor. Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim alan gebelere Karatay Belediyesi tarafından da emzirme önlüğü ve emzirme yastığı hediye ediliyor. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan geniş kapsamlı bebek bakım kitabı veriliyor. Ziyaret ve hediye paketlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise proje için, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

YENİ DOĞAN BEBEKLERİMİZİN İLK HEDİYELERİ BİZDEN

Vatandaşların sevincine ve kederine her zaman ortak olmaya çalıştıklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Hoş Geldin Bebek Projesi'nin 15 yıldır büyük bir başarıya ulaştığını söyledi.

Hasan Kılca, "Belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15 yıldır sürdürülen ‘Hoş Geldin Bebek' projemiz hemşerilerimizden büyük takdir topluyor. Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında hazırlanan çantalarda yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemeler bulunuyor. Buradaki amacımız çocuk sahibi olma heyecanını yaşayan anne-babaların yanlarında olduğumuzu göstermek. Projemizi Türkiye'de ilk olarak uygulayan belediyelerdeniz. 15 yıldır devam eden proje için biz de 2019 yılından itibaren titizlikle çalıştık. 15 yılda ise toplamda 103 bin bebeğimize ilk hediyelerini Karatay Belediyesi verdi. 15 yıl boyunca, her yeni doğan bebeği aileleriyle kucaklayarak, onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği oldu. İlk hediyelerini teslim ettiğimiz bebeklerimize sağlıklı bir ömür diliyor, anne, babaları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



(Sibel Elmas(