Konya’da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, Konya-Ankara kara yolu, Meteoroloji kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö. G. idaresindeki 42 HG 630 plakalı otomobil ile C. A. idaresindeki 42 ADE 152 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada her iki otomobil sürücüleri ile yanlarında yolcu olarak bulunan M. K. ve M. K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yardımıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi