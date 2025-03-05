Konya’da Jandarmadan Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu!

Konya'nın Çumra ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara, viski ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstihbarat Çalışması Sonucunda Operasyon Düzenlendi
Edinilen bilgilere göre, Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir iş yerine kaçak ve yasa dışı maddelerin getirildiği yönünde bilgi alındı. Harekete geçen ekipler, 2 Mart 2025 tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Şüpheli şahsa ait iş yerinde yapılan aramalarda;
6 adet elektronik sigara,
9 adet çeşitli markalarda kaçak viski,
55 paket kaçak sigara,
4 gram bonzai ele geçirildi.
Şüpheli Serbest Bırakıldı
Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak ve yasa dışı ürünlere el konulurken, şüpheli şahsın ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından şahıs serbest bırakıldı.
Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
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