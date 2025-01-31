Konya’da jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince bir bağ evi ve ağılında yapılan aramada, seri numarası olmayan çok sayıda tabanca, yivsiz av tüfeği, tarih eserler ve alkol yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Beyşehir ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Beyşehir ilçesinde; jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; 1 şahsın bağ evinde ve ağılında arama yapıldı. Aramada 29 adet üzerinde seri numara ve markası bulunmayan tabanca, 15 adet farklı marka ve seri numaralarda yivsiz av tüfeği, 1 adet tabancaya ait üst kapak, 197 adet 9x19 mm tabancaya ait fişek, 30 adet 7x65 mm tabancaya ait fişek, 4.5 litre kaçak viski, 10 bin 930 gram anason, 2 bin 622 gram alkol ham maddesi, 116 adet farklı boy, ölçü, ebat ve şekillerde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Kaynak: İHA

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