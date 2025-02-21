Konya’da kaçakçılığa büyük darbe: 8 Milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Konya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda kaçakçılığa ağır darbe indirildi. 3 iş yeri, 1 depo, 1 araç ve 1 tıra düzenlenen baskınlarda toplam değeri yaklaşık 8 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 milyon 906 bin 400 adet boş makaron, 13.200 adet doldurulmuş makaron, 4.040 adet kesilmiş Darphane bandrolü, 1.468 paket sigara, 440 kg nargile tütünü, 350 kg kıyılmış tütün ve 80 adet elektronik sigara bulundu.
Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 7 milyon 850 bin TL olduğu belirlenirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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