KONYA Haberleri

Konya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı!

Kaza, Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu ile Yazoba Caddesi kesişiminde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, 42 AKZ 992 plakalı kamyon ile şerit değiştirdiği sırada 42 BCA 604 plakalı otomobil çarpıştı.

3 Kişi Yaralandı

Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, 42 BCA 604 plakalı otomobilde bulunan sürücü ile birlikte iki yolcu yaralandı.



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

(Ali Asım Erdem)

