Konya’da kar ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi

Özellikle şehir merkezine bağlantılı çevre yolları ile alt ve üst geçitlerde buzlanma nedeniyle araçlar kaydı, bazı noktalarda yollar tamamen trafiğe kapandı.
Çok sayıda trafik kazası meydana geldi!
Kayan araçlar zincirleme kazalara yol açarken, kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bazı kazalarda yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Zemin buz tuttu
Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düştü. Düşen sıcaklık nedeniyle karayollarındaki kar tabakası kısa sürede buz tuttu. Kar lastiği bulunmayan araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde kar lastiklerinin dahi yetersiz kaldığı görüldü.
Hava sıcaklığı -10 dereceye kadar düşecek
Meteoroloji verilerine göre gece ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Resmi tahminlerde yeni bir kar yağışı öngörülmese de, soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Yetkililerden sürücülere yol ve trafik uyarısı
Yetkililer, ani hava değişimlerine dikkat çekerek, zorunlu olmadıkça şehirler arası yollara çıkılmaması uyarısında bulundu. Şehir içi trafikte olan sürücülerden ise hızlarını düşürmeleri, ani fren, ani kalkış ve ani manevralardan kaçınmaları, trafik kurallarına azami ölçüde uymaları istendi.
