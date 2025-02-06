Konya’da kar yağışı! Merkez ilçede okullar tatil edildi

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Selçuklu ilçesine bağlı 2 taşra mahallede eğitime ara verildi.
➖ Selçuklu ilçesi Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde,
➖ Seydişehirsi ilçe Mesudiye, Yaylacık, Ketenli, Dikilitaş, Çatmakaya, Susuz ve Gölyüzü mahallelerinde,
➖ Ereğli ve Emirgazi ilçelerimizde taşımalı eğitim gören öğrenciler için,
Ayrıca;
➖ Halkapınar, Hadim, Taşkent, Güneysınır ve Derebucak ilçelerimizde tüm okullarda,
Elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın aldığı karar doğrultusunda 07 Şubat 2025 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kaynak: Haber Merkezi