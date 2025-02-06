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Konya’da kar yağışı! Merkez ilçede okullar tatil edildi

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Konya’da kar yağışı! Merkez ilçede okullar tatil edildi

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Selçuklu ilçesine bağlı 2 taşra mahallede eğitime ara verildi.

 
Konya Selçuklu'da 2 mahallede okullar tatil oldu
 
Selçuklu ilçesi Tepekent ve Başarakavak Mahallelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. 
 
Konya'da 7 Şubat Cuma günü  okullat tatil mi?
 
Konya'nın 9 ilçesinde eğitim öğretime ara verildi!

➖ Selçuklu ilçesi Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde,

➖ Seydişehirsi ilçe Mesudiye, Yaylacık, Ketenli, Dikilitaş, Çatmakaya, Susuz ve Gölyüzü mahallelerinde,

➖ Ereğli ve Emirgazi ilçelerimizde taşımalı eğitim gören öğrenciler için,

Ayrıca;

➖ Halkapınar, Hadim, Taşkent, Güneysınır ve Derebucak ilçelerimizde tüm okullarda,

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın aldığı karar doğrultusunda 07 Şubat 2025 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yorumlar
  • K
    Karataylı
    4 saat önce

    İki damla kar görünce hemen okullar tatil ediliyor.Tatil olunca cocuklar evlerinde oturacaklar mi? Yine dışarıda oynayacaklar.Egitim camiasının eline bir koz verilmiş yagsa da tatil yapsak diye başları gök yüzünde bekleyip duruyorlar.

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