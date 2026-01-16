GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,35
EURO
50,32
STERLİN
58,14
GRAM
6.502,24
ÇEYREK
10.693,56
YARIM ALTIN
21.269,07
CUMHURİYET ALTINI
42.404,07
KONYA Haberleri

Konya’da karne heyecanı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da karne heyecanı
Konya’da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. döneminin sona ermesiyle 473 bin 836 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. döneminin sona ermesiyle Konya genelinde öğrenciler karnesini aldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Meram Mehmet Hasan Sert İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere karne ve hediyelerini veren Vali İbrahim Akın ve protokol üyeleri, öğrencilere başarılar diledi.

Vali Akın, okulda düzenlenen karne dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenleri tebrik etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER