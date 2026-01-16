Konya’da karne heyecanı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. döneminin sona ermesiyle Konya genelinde öğrenciler karnesini aldı.
Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Meram Mehmet Hasan Sert İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere karne ve hediyelerini veren Vali İbrahim Akın ve protokol üyeleri, öğrencilere başarılar diledi.
Vali Akın, okulda düzenlenen karne dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenleri tebrik etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
