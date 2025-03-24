Konya’da kaza anı güvenlik kamerasında! Elektrikli üç tekerlekli bisikletin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde seyir halindeki olan Dilek Ü. (44) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Ü. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine sevk etti.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
(Sibel Elmas)