GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da kombiden sızan gazdan zehirlenen çift toprağa verildi

Konya’da kombiden sızan gazdan zehirlenen çift toprağa verildi
Konya’da bozulan kombiyi tamir ettirdikten sonra sızan doğal gazdan zehirlenip hayatını kaybeden Fatma (74) ve Mehmet Karatepe (73) çifti, toprağa verildi.

Olay, perşembe saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Gürkan Caddesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Fatma ve Mehmet Karatepe çiftine ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çiftin evine giden polis ekipleri, içeriden ses gelmeyince itfaiyenin kapıyı kırmasıyla daireye girdi. Ekipler, Karatepe çiftini hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiftin bir gün önce evlerindeki doğal gaz kombisindeki arıza nedeniyle servis çağırıp tamir ettirdikleri belirlendi. Karatepe çiftinin gece saatlerinde rahatsızlandığı, yakınlarına mide bulantısı yaşadıklarını, bunun üzerine ayran içtiklerini söylediği öğrenildi. Fatma ve Mehmet Karatepe'nin dün saat 10.00 uçağıyla İstanbul'a, daha sonra da kızlarının yaşadığı Norveç'e gitmeyi planladıkları öğrenildi. Çiftin Konya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerindeki ilk bulgularda gazdan zehirlendikleri tespit edildi.

Bu sabah Fatma ve Mehmet Karatepe'nin çiftinin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Mehmet Karatepe'nin Cihanbeyli ilçesi Kelhasan Mahallesi eski muhtarı olduğu öğrenildi. Çift, Yazır Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER