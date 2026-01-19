Konya’da kontrolden çıkan tır devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Kaza, dün akşam saat 22:00 sıralarında Konya - Ankara yolu üzeri, Acıkuyu Mahallesi kavşağı yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Gülber (59) yönetimindeki 06 CGK 45 plakalı tırla seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada sürücü Gülber ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Cumali Özer)