KONYA Haberleri

Konya’da kontrolden çıkan tır devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Cumali Özer
Muhabir
Konya'da kontrolden çıkan tır devrildi: Sürücü ağır yaralandı
Konya’nın Kulu ilçesinde tırın devilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 22:00 sıralarında Konya - Ankara yolu üzeri, Acıkuyu Mahallesi kavşağı yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Gülber (59)  yönetimindeki 06 CGK 45 plakalı tırla seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada sürücü Gülber ağır yaralandı. 

İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. 

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(Cumali Özer)

