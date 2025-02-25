Konya’da mantar üretiminde büyük başarı: Kadın girişimciler 2 yılda 10 kat büyüdü

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan girişimciler Sibel Şahin, Burcu Sarıgözlü ve Berat Şeker, ilçede sera şeklinde mantar tesisleri kurdu. 2 yılda ise 10 kat büyüme elde ederek ilçeyi istidyenin merkezi haline getirdiler.

Yılda 360 ton istiridye mantarı üretimi gerçekleştiren iki kadın girişimci 2022 yılından bugüne Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde talep üzerine bu sektöre girmek isteyen girişimciler için de önemli adımlar attı. Faliyete geçen tesisler, ilçe merkezinde 3.000 m2 alanda 15 çadır, Ömeranlı Mahallesinde 400 m2 alanda sandviç panel üretim ve kompost üretim makinesi destekli, Altılar ve Bozan Mahallelerinde işletilen çadırlarla beraber firma bünyesinde toplamda 25 çadırın işletmesi yapılıyor.

"Her geçen yıl üretim artıyor"

Girişimcilerin çalışmaları ile 2 yılda 10 kat büyüme elde edildi. Böylelikle yılda 360 ton üretime ulaştı. Çalışmalar çerçevesinde ise hedeflerinin ise özellik kadın istihdamına katkı sağlamak olduğu bildirildi.

Ücretsiz danışmanlık hizmeti yanı sıra, kompost satışı, mantar alım garantisi ve oda kurulumu hizmeti de veriliyor.

(Sibel Elmas)