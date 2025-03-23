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Konya’da mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı

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Konya’da mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede, mevsim normallerine göre mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15-16 Mart'taki sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde yaz mevsimine benzer günler yaşandı.

Bu ayın 16 gününde ortalama sıcaklık 10,2 derece ölçüldü. Sıcaklık mevsim normallerinin 2,5 derece üzerinde gerçekleşti.

Mart ayı mevsim normallerine bakıldığında ise Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekoru kırıldı.

En yüksek sıcaklığın yaşandığı il ve ilçeler şöyle:

"Ordu 34,8, Adana 33,3, Osmaniye 32,5, Sinop 32,2, Denizli 31,6, İzmir 31,1, Kilis 30,1, Konya 29,2, Tekirdağ 28,7, Kastamonu 28,5, Edirne 28,1, Afyonkarahisar 26,7, Bingöl 23,7, Kozan 34, Antakya 32, Manavgat 31, Kuşadası 30,6, Yatağan 30,4, Edremit 29,9, Polatlı 28,5, Lüleburgaz TİGEM 28,6, Çermik 28,1, Tavşanlı 29,5, Siverek 27,3, Gökçeada 26,8, Adıyaman Gölbaşı 26,6, Beyşehir 26, Elbistan 25,9, Tomarza 24,3, Gerede 24."

Kaynak: AA

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  • #Genel Kültür #Sanat #Yaşam Etiketler :Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı #Hava durumu #Meteoroloji Genel Müdürlüğü #sıcaklık

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