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Konya’da Meme Kanseri Farkındalık Paneli düzenlendi

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da Meme Kanseri Farkındalık Paneli düzenlendi
1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Meme Kanserinde Farkındalık Paneli” düzenlendi. Alanında uzman akademisyenlerin ve erken teşhis ile birlikte Meme Kanseri hastalığını yenmeyi başaran hastaların katıldığı panelde, kanser taramalarının ve erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Kültür Park Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği panelde, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Ali Eryılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Artaç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Kanyılmaz katılımcılara meme kanseri konusunda bilgiler vererek, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdılar.

‘2024 yılı ilk 9 ayında, 204 Bin 498 kanser taraması yapıldı'

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Koç, kanserin çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Sağlık alanında en donanımlı oldukları konulardan birinin meme kanseri erken tanısı olduğunu belirten Koç, bu alandaki teknolojik imkânlarla mücadelelerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Koç, erken teşhis merkezleri ve tarama imkânlarıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabildiğini aktardı. Konya merkez ve ilçelerinde kanser taramalarının büyük bir titizlikle yapıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Koç, gönüllülük esasına dayanan kanser taramalarının ancak katılım oranının yüksek olması durumunda başarıya ulaşabileceğini söyledi. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi meme kanseri ile mücadelede de önde gelen stratejinin taramalar yapılarak hastalığın erken evrede yakalanması olduğunu belirten Prof. Dr. Koç, 2024 yılı ilk 9 ayında ilimizde 78 bin 921'i meme kanseri taraması olmak üzere toplamda 204 bin 498 vatandaşa kanser taraması yapıldığının altını çizdi.

Meme Kanserine ‘Pembe' farkındalık

Panel öncesi ve sonrasında Amfi tiyatronun çeşitli noktalarında açılan stantlarda görevli sağlık personelleri tarafından hasta ve hasta yakınlarına broşür dağıtılarak, meme kanseri ve muayenesi konusunda bilgiler de verildi. Ayrıca stant görevlileri, hasta ve yakınlarına meme kanseri konusunda dikkatleri çekmek için pembe kurdele taktılar. Kanser vakalarının erken teşhis edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine tahsis edilen ve ‘Pembe Prenses' olarak adlandırılan ‘Kanser Tarama Tırı' da etkinlik alanında gün boyu vatandaşlara tarama hizmeti sundu.

(Sibel Elmas)

 

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