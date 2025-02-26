Konya’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı! Kaza anı kamerada

Konya’nın Kulu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Konya yolu üzeri, Sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan Abdül Samet Kaya idaresindeki 42 ADA 383 plakalı otomobil ile Salim Erdoğan idaresindeki 42 APH 670 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Kaya idaresindeki otomobil kaldırımda park halinde duran otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Kaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı ise Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntü de minibüs ile otomobilin çarpışması ve çarpışma sonrası kontrolünü kaybeden otomobilin park halindeki bir başka otomobile çarptığı görülüyor.
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