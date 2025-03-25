Konya’da Minik Yüreklerden Büyük Destek!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Beyazıd Kur'an Kursu ve Hüsamettin Çelebi Kur'an Kursu 4-6 yaş sınıfı öğrencileri, anlamlı bir bağış kampanyasına imza attı. Minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını, Filistinli kardeşlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Selçuklu Şube Başkanı Selim Yazıcı'ya teslim etti.
Bu duyarlı davranışları nedeniyle öğrencilere, ailelerine ve kurs öğreticilerine teşekkür eden Selim Yazıcı, minik yavrularımıza eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Miniklerin büyük desteği, dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak gönülleri ısıttı.
(Sibel Elmas)