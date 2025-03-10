Konya’da motosiklet kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Konya'nın Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre 70 ABS 438 plakalı motosikletin sürücüsü M.M.K gidon hakimiyetini kaybedip refüje çıktı ve ardından ağaca çarparak durabildi.
Kazada sürücü M.M.K ve motosikletteki yolcu F.A yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralandığı öğrenilen M.M.K Numune Hastanesi'ne sevk edilirken durumu hafif olan F.A ise Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
(Fotoğraftaki kişi: Ağır yaralanan M.M.K)
(Sibel Elmas)