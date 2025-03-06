Konya’da motosiklet sürücüsüne rekor ceza! Polisin gözünden kaçmadı

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde yapmış olduğu seyir halinde motosiklet denetiminde durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurdu.
ÇAKAR SİSTEMİ POLİSİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
Trafik ekibince motosiklet üzerinde yapılan incelemelerde ön far iç kısımda çakar sistemi (kırmızı – mavi) olduğunun tespit edilmesi üzerine Çakarlı lamba kullanmak, kask takmamak, ayna kullanmamak (bulunmaması) maddelerinden toplamda 279 bin 481 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün el konularak motosiklet 30 gün süre ile trafikten men edildi.
(Sibel Elmas)