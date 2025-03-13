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Konya’da Ortaokullar Arasında Ezbere Şiir Okuma Yarışması Düzenlendi

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da Ortaokullar Arasında Ezbere Şiir Okuma Yarışması Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençlere yönelik dinî, sosyal ve kültürel değerleri pekiştirmek ve milli-manevi bilinci artırmak amacıyla "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında ortaokullar arasında ezbere şiir okuma yarışması düzenlendi.

Komisyon tarafından değerlendirildi

Yarışma, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu başkanlığında; Karatay Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Ali Özdemir, Din Hizmetleri Uzmanı Hüseyin Çelik ve Karatay Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ömer Faruk Becerik'in yer aldığı komisyon tarafından değerlendirildi.

Yarışmada dereceye girenler:

Birinci: Erva Günay (Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu)

İkinci: Ümmü Zehra Ciğer (Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu)

Üçüncü: Medine Büyükbayram (Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu)

Öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. İmamoğlu, ayrıca il finaline katılacak olan öğrenciye başarılar dileyerek katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

(Sibel Elmas)

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