Konya’da oto hırsızı yakalandı: Sanal kumarda kaybetti, hırsızlık yaptı
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Konya’nın Selçuklu ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen oto hırsızlık olaylarını polis ekipleri incelemeye aldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli tespit edilerek yakalandı.
Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'nde son haftalarda 4 farklı araçtan hırsızlık gerçekleştiği ihbarı yapıldı.
Park halindeki araçların camlarını kırarak içerisinde bulunan yaklaşık 8 bin TL değerinde döviz ve Türk Lirası, 0.5 gram altın, airpods kulaklık, banka kartları, imza sirküsü ve kaşe çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Polis ekipleri, olayların yaşandığı bölgeyi kıskaç altına aldı. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameraları sonucunda şüphelinin S. B. (33) olduğu tespit edildi. Hakkında 6 farklı suç kaydı bulunan şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Sanal kumarda 600 bin TL para kaybettikten sonra otolardan hırsızlık yaptığı öğrenilen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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