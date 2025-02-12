GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da oto hırsızı yakalandı: Sanal kumarda kaybetti, hırsızlık yaptı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da oto hırsızı yakalandı: Sanal kumarda kaybetti, hırsızlık yaptı
Konya’nın Selçuklu ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen oto hırsızlık olaylarını polis ekipleri incelemeye aldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli tespit edilerek yakalandı.

Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'nde son haftalarda 4 farklı araçtan hırsızlık gerçekleştiği ihbarı yapıldı.

Park halindeki araçların camlarını kırarak içerisinde bulunan yaklaşık 8 bin TL değerinde döviz ve Türk Lirası, 0.5 gram altın, airpods kulaklık, banka kartları, imza sirküsü ve kaşe çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, olayların yaşandığı bölgeyi kıskaç altına aldı. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameraları sonucunda şüphelinin S. B. (33) olduğu tespit edildi. Hakkında 6 farklı suç kaydı bulunan şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Sanal kumarda 600 bin TL para kaybettikten sonra otolardan hırsızlık yaptığı öğrenilen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER