Konya’da otomobilde patlama ve yangın: 3 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir otomobilde gaz sıkıntısından kaynaklı patlama sonucu yangın çıkarken, 3 genç yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Sandıklı Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, 42 K 2636 plakalı Opel marka otomobilde bulunan 20'li yaşlardaki E.B., A.A. ve M.K. araç içinde çakmak yakmaları sonucu araçtaki gaz kaçağından kaynaklanan patlama meydana geldi. Patlamanın ardından araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç içerisindeki 3 gencin el ve yüz kısımlarında yanıklar oluştu.
Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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