GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da polis sırtından bıçaklandı

Sibel Elmas
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da polis sırtından bıçaklandı
SON DAKİKA.. Konya’nın Selçuklu ilçesinde polis memuru Mustafa Topuz sırtından bıçaklandı. Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi. İşte detaylar..

Olay Selçuklu İlçesi Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi.

Polis sırtından bıçaklandı

Sinir krizi geçiren bir kişi olduğu yönündeki ihbarı değelendiren polis ekibi, olay yerindeki şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. 

Şüpheli etkisiz hale getirildi

Polis memuru Mustafa Topuz'u sırtından bıçaklayan şüpheliyi, yaralı polisin ekip arkadaşı vurarak etkisiz hale getirdi.

Polis memurunun durumu ağır 

Sırtından ağır şekilde yaralanan polis memuru Mustafa Topuz olay yerine sevk edilen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polis acil ameliyata alınacak

Alınan bilgilere göre, polis memurunun acil ameliyata alındığı öğrenildi. Yetkililer, polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Polisin çok sayıda ekip arkadaşı kan vermek için hastaneye gönderildi.

 

(Sibel Elmas)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER