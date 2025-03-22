Konya’da Ramazan’da Yetim Aileleri Unutulmadı

Selçuklu Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda görevli hocalar, Ramazan ayında da mahzun gönüllere dokunmaya devam ediyor.
20 Mart 2025 Perşembe günü, Vaiz Emine Araman Doğan ve Kuran Kursu Öğreticisi Ayşegül Eser, Selçuklu'daki yetim aileleri ziyaret ederek, onlara moral ve destek verdiler.
Ramazan'ın manevi atmosferine uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından, hocalar desteklerini esirgemeyen Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'ya, maddi katkı sağlayan TDV Selçuklu Şubesi çalışanlarına ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.
(Sibel Elmas)