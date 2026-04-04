Konya’da silah kaçakçılarına geçit yok! 6 kişi tutuklandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uygulanan operasyonlar genelinde çok sayıda silah ele geçirildi ve 6 kişi tutuklandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mart ayı süresince suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken sonuçlara ulaştı. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ile silah parçasının ele geçirildiği bildirildi.
Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Yürütülen çalışmalar kapsamında 7 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 25 adet av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca 370 adet tabanca fişeği ile 980 adet tabanca mekanizma namlu kızağına da el konuldu. Güvenlik güçlerinin titizlikle sürdürdüğü operasyonlar sonucunda toplam 34 şüpheli yakalandı.
6 kişi tutuklandı
Şüphelilerden 28'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Yetkililer, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
