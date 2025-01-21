Konya’da silahlı çete örgütü çökertildi: 7 şüpheli tutuklandı
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Konya Emniyetine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgüt liderliğini Ali Can Saldı’nın yaptığı çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Konya KOM Şube ekiplerince Konya'da 17, Ankara'da 1 ve Aksaray'da 1 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 10 adet tabanca, 2 adet tüfek, 718 adet fişek, 145 gr esrar maddesi, 2 adet gaz bombası, 21 adet senet, 1 adet çek, 1 adet kelepçe, 1 adet muşta, 9 adet şarjör ele geçirildi
Gözaltına alınarak haklarında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme Ve Üye Olma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Mala Zarar Verme, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahlı Tehdit ve Kasten Yaralama suçlarından işlem başlatılan 15 şüpheli gözaltına alındı. 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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