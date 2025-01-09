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Konya’da takla atan aracın sürücüsü yakalandı!

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Konya’da takla atan aracın sürücüsü yakalandı!
Konya’nın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilini terk eden sürücü Süleyman Öztürk, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Kargacı Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Bir aracın kaza yaptığı ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, takla attığı belirlenen 42 AZU 201 plakalı araçta kimseyi bulamamıştı. 

YAKALANDI

Otomobilini terk eden sürücü Süleyman Öztürk, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen Öztürk, ifadesinin ardından serbest kaldı.

Öztürk'ten alkol testi yapılması için kan örneği alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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