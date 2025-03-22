Konya’da Tekne Orucu Geleneği Yaşatıldı

Konya'nın Karatay ilçesinde, İrfaniye Kur'an Kursu tarafından Tekne Orucu programı düzenlendi. Programa, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu da katılarak, etkinliğe destek verdi.
Ramazan-ı Şerif'e dikkat çekmek ve çocukları oruca alıştırmak amacıyla Osmanlı'dan günümüze uzanan kadim bir gelenek olan Tekne Orucu faaliyeti, İrfaniye Kur'an Kursunda coşkuyla gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğle namazını eda ettikten sonra oruçlarını açtı. Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, bir süre öğrencilerle sohbet ederek sınıfları ziyaret etti. Ayrıca, öğrenciler evlerinden getirdikleri gıda ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere paketlediler.
Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, yapılan bu anlamlı etkinlik ve yardımlardan dolayı Kurs Yöneticisi Elif Nur Selçuk'a, öğreticilere, öğrencilere ve ailelerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”