Konya’da “Tıslayan böceğin’’ sesini duymak isteyenler kelebek bahçesine geliyor!

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde sergilenen Madagaskar tıslayan hamam böcekleri, çıkardığı sesten dolayı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Çok sayıda kelebek türüne ev sahipliği yapan bahçe, farklı zamanlarda sergilenen böceklerle de ön plana çıkıyor.

Burada sergilenen Madagaskar tıslayan hamam böcekleri, çıkardığı sesten dolayı en çok çocuklar tarafından merak ediliyor.

Çocukların görevliler eşliğinde ellerine alarak incelediği böcekler, bulduğu yaprak ve dal parçalarının arasına saklanarak yaşamayı tercih ediyor.

Böcek, 6 santimetreyi bulan boyu, geniş ve zırh gibi görünen kanatsız gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ziyaretçilerin doğayla bağ kurması amaçlanıyor

Tropikal Kelebek Bahçesi Baş Biyoloğu Turgut Tuş bahçe çalışanlarının özellikle çocuklara doğa sevgisini aşılamayı amaçladığını söyledi.

Kral kelebekleri, büyük amazon papağanları, dal böcekleri gibi Türkiye'de doğal ortamda bulunmayan türleri tanıtarak ilgiyi artırdıklarını vurgulayan Tuş, "Madagaskar tıslayan hamam böceği gibi farklı bir canlının çocuklarla buluşmasının heyecanını yaşıyoruz. Afrika kıtasında bulunan bir tür böcektir. En büyük böcek türlerindendir. Bahçemizde doğaya olan ilgiyi yine bir farklı türle ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tuş, insanların hoşnut olmayacağı bazı canlılardan sayılabilen böcek sayesinde de ziyaretçilerin doğayla bağ kurmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Erkek böceklere dokunduğunuz zaman bir tıslama sesi çıkarıyor ve bu ses sayesinde avcılarından korunmaya çalışıyor. Ses, yılanın çıkardığı sesi anımsattığı için avcılar yılanla karşılaştıklarını düşünüyor. Büyük ve ürkütücü görünse de tamamen zararsız bir canlıdır. Bahçe içinde teraryum diye isimlendirilen bir bölüm var. Böcekler, bu teraryum içinde devamlı sergileniyor. Böceğe ilgi oldukça fazla. Bazı dönemlerde çocukların böceğe dokunmalarına fırsat vererek etkileşimi artırıyoruz."

Kaynak: AA