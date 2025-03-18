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Konya’da trafik denetimi! Kurallara uymayan sürücülere 290 bin lira ceza!

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’da trafik denetimi! Kurallara uymayan sürücülere 290 bin lira ceza!
Konya’nın Kulu ilçesinde trafik ve asayiş ekipleri denetim yaptı. Denetimlerde sürücülere 290 bin lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde Kulu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından rutin denetim gerçekleştirildi. 

Gerçekleşen denetimlerde sürücülerin GBT sorgulamaları yapılarak, evrak ve belgelerin eksik olup olmadıkları kontrol edildi. 

Ekipler ayrıca sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İlçe genelindeki denetimlerde ise drift, ters yön, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet sürücülerine toplamda 290 bin lira para cezası verildi.

(Sibel Elmas)

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