Konya’da trafik denetimlerine havadan sıkı takip!

Özellikle yoğunluğun arttığı Otogar Kavşağı, Mobilyacılar Kavşağı ve Çevreyolu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimler, her akşam 17:00 ile 19:00 saatleri arasında drone desteğiyle havadan yürütülecek.
Bu uygulama sayesinde trafik akışını engelleyen noktalar anında tespit edilerek müdahale edilecek, ayrıca trafik kurallarını ihlal eden sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanacak.
Yetkililer, denetimlerin sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırarak kazaların önlenmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti. Vatandaşların trafik güvenliği için kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
(Sibel Elmas)