Konya’da trafik kazasında yaralanan polis memuruna ziyaret
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, eşi ve Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 25 Şubat 2025 tarihinde Karatay’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Oğuz Demirkır’ı evinde ziyaret etti.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, eşi ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 25 Şubat 2025 tarihinde Karatay'da şüpheli araç kovalamacası sırasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Oğuz Demirkır'ı evinde ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, ekip aracında bulunan ve kazada ağır yaralanan Demirkır'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan komutan ve emniyet müdürü, yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Aile üyeleriyle bir araya gelerek samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz anıldı.
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