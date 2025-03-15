Konya’da trafik magandalarına 3 milyon 500 bin TL ceza!

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğini tehlikeye atan magandalara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle drift yaparak trafikte can ve mal güvenliğini hiçe sayan magandalar polisten kaçamadı. 2025 yılının başından itibaren drift yaptığı tespit edilen sürücülere 3.5 milyon TL’den fazla ceza uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2025 yılında drift yaparak kazaya davetiye çıkardığı tespit edilen 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 TL idari para cezası uyguladı. Sürücülerin ehliyetlerine ise 2 ay süreyle el konuldu.
Ayrıca, araç ruhsatı kendi adına kayıtlı olan sürücülerin araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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