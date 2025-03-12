Konya’da uyuşturucuya geçit yok! 3 kişi yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapabileceğinden şüphelenilen bir kişinin tespit edilmesi üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelinin yolcu olarak bulunduğu şehirler arası otobüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan üst ve eşya aramasında, şüpheli İ.Ş.'ye ait valizde 5.300 adet uyuşturucu hap, 28,92 gram esrar ve 2,16 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak araçta ve şüpheli M.Ş. ve A.M.B.'nin üzerinde arama yapıldı. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 17 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ş. ve A.M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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