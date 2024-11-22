Konya’da uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıstan 1’i tutuklandı

Konya’nın Kulu ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şahıstan 1’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Ekim 2024 tarihinde 06 plakalı bir otomobil ile ilgili yapılan ihbar sonrasında yaptığı araştırmalarda aracı Kemaliye Mahallesi'nde buldu.
Araç içerisinde yapılan incelemelerde içinde bir miktar uyuşturucu madde barındırdığı değerlendirilen tütün ele geçirilirken, araçtaki Ö.F.A., B.T. ve A.Ü. gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli tahkikata başlanarak ele geçirilen yaklaşık 100 gram tütün kriminal laboratuvara gönderildi.
Konuyla ilgili incelenmek üzerine kriminal laboratuvarına gönderilen yaklaşık 100 gram tütünün sentetik kannabinoid maddesi (bonzai) içerdiği anlaşılırken, B.T. isimli şahıs 20 Kasım 2024 günü tekrardan yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli B.T. "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”