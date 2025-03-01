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Konya’da vatandaşlara ücretsiz 2 bin fidan dağıtıldı

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da vatandaşlara ücretsiz 2 bin fidan dağıtıldı
Konya’nın Kulu ilçesinde Belediye tarafından vatandaşlara 2 bin fidanın dağıtımı yapıldı.

Kulu ilçesinde temin edilen fidanlar, Merkez Cami önünde Cuma namazı sonrası vatandaşlara  ücretsiz olarak olarak verildi. 

Başkan Sertdemir, yaptığı açıklamada, "Daha yeşil bir Kulu için hep birlikte çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için herkesi fidan dikmeye davet ediyorum. Bugün ise başkanlığımız tarafından vatandaşlarımıza 2 bin fidanın dağıtımını yaptık."  dedi.

Fidan dağıtım etkinliğine, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Başkan Yardımcıları Ahmet Küçükçelik, Mehmet Ali Baran, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü, MHP Kulu İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan ve Kulu Ülkü Ocakları Başkanı Davut Çorap katıldı. 

(Sibel Elmas)

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