Konya’da yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır ağaçlara çarptı! 1 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine giden tırın Ilgın Orhaniye Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, tırın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazanın ardından sürücü hafif yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada tırda maddi hasar oluşurken, aracın içindeki deterjanlar yol kenarına yayıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yol güvenliğini sağlamak için saçılan deterjanları temizleyerek önlem aldı.
(Mustafa İlker Şen)
Kaynak: Haber Merkezi