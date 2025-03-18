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Konya’da yaralı halde bulunan yırtıcı kuş tedavi altına alındı!

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’da yaralı halde bulunan yırtıcı kuş tedavi altına alındı!
Konya’nın Kulu ilçesinde, müstakil evin bahçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Ömeranlı Mahallesi'nde Cengiz Akboğa isimli vatandaş müstakil evinin bahçesine gelen iri yapılı bir kuş gördü.

Kuşa yaklaşan Akboğa, yırtıcı kuşun uçamadığını fark etti.

Akboğa durumu Mahalle Muhtarı Mustafa Topal'a bildirdi. Topal, kuşu yakalayarak güvenli bir alana aldı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Cihanbeyli Şefliğine haber verildi. 

Yapılan ilk gözlemde şahinin kanadının kırıldığı tespit edildi.

Yaralı şahini teslim alan görevliler, Mahalle Muhtarı Topal ve ev sahibi Akboğa'ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederek şahini tedavisi için Konya'ya götürdü. 

(Sibel Elmas)

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