Konya’da Yasa Dışı Balıkçılığa Geçit Yok!

Konya'nın Çumra ilçesinde, yasa dışı avcılığı önlemek ve sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmek amacıyla denetimler gerçekleştirildi.
Kontroller yapıldı
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çumra İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol personeli, ilçede kapsamlı denetimler yaptı. Yapılan kontrollerde, av araçları, balık boyu, av zamanı ve yasaklı bölgeler üzerinde titizlikle duruldu.
Denetimler devam edecek
Yetkililer, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
(Sibel Elmas)