Konya’da yeni tarife açıklandı: Araba ve motor ehliyetine zam

Konya'da 2026 yılıyla birlikte sürücü kursu fiyatları güncellendi. Açıklanan yeni tarifeye göre zam yalnızca araba (B sınıfı) ve motosiklet (A sınıfı) ehliyetlerini kapsadı. Diğer ehliyet sınıflarında ise fiyatlar büyük oranda sabit kaldı.

ARABA VE MOTOSİKLET EHLİYETLERİNDE ARTIŞ

Yeni yıl itibarıyla özellikle otomobil ve motosiklet ehliyetlerinde dikkat çeken bir artış yaşandı. Güncellenen fiyat listesine göre Konya'da B sınıfı (otomobil) ehliyeti 20.000 TL seviyelerine kadar yükseldi. A, A1 ve A2 motosiklet ehliyetleri ise kursuna göre değişmekle birlikte 13.000 TL ile 15.000 TL arasında belirlendi.

Artan akaryakıt giderleri, direksiyon eğitim maliyetleri ve genel işletme masrafları fiyat artışlarının temel gerekçeleri arasında gösterildi. B sınıfı otomobil ehliyeti ile A grubu motosiklet ehliyetleri, Konya'daki sürücü adaylarının en fazla talep gösterdiği sınıflar olurken, zam da bu alanlarda yoğunlaştı.

DİĞER EHLİYET SINIFLARINDA FİYATLAR SABİT

Kamyon, otobüs, minibüs ve özel araç sınıflarını kapsayan C, D ve türev ehliyet gruplarında ise yeni yılda ek bir artış yapılmadı. Sürücü kursları yetkilileri, yıl içinde maliyetlerde olağanüstü bir artış yaşanmaması halinde mevcut fiyatların korunacağını ifade ediyor.

(Meltem Aslan)