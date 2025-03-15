Konya’da yeşil karıncalar iş başında!

Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan T1 Tahliye Kanalı'nda temizlik ve düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
DSİ Konya Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Makineli Çalışma Programı kapsamında iş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda, yaklaşık 3 bin 400 metrelik güzergâhın 2 bin 800 metresinde sazlık ve rüsubat temizliği ile şev düzeltme işlemleri tamamlandı.
Yetkililer, kalan bölümdeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak kanalın daha verimli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
(Sibel Elmas)