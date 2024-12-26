Konya’da yolun karşısına geçen tır zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde yolun karşısına geçen tırın neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 33 EEH 20 plakalı tır, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti ve güçlükle durdu. Bu esnada Karapınar'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan C.M. yönetimindeki 42 DUG 03 plakalı kamyonet tıra, arkasından gelen T.K'nin kullandığı 35 AE 9057 plakalı otomobil de kamyonete çarptı.
Yol trafiğe kapanırken, kazada kamyonette bulunan bir kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından sonra yeniden trafiğe açıldı.
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