Konya’da zehir tacirlerine geçit yok! 60 şüpheli tutuklandı

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Mart - 13 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 44 ayrı operasyonda; 20.735 adet sentetik ecza hap, 2.052 adet ecstasy, 518,77 gram sentetik kannabinoid, 204,83 gram esrar, 154,55 gram metamfetamin, 124 adet captagon, 64 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 62,85 gram eroin, 37,1 gram kokain, 3 gram skunk, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında hakkında adli işlem başlatılan 88 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Ayrıca, uyuşturucu suçlarından aranan 31 kişi yakalandı, bunlardan 23'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken toplam 60 şahıs tutuklandı.
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