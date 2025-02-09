Konya’da zincirleme kaza: Özel Harekat Polisi’nin eşi yaralandı
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Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Konya Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli personelin eşi yaralandı.
Kaza, Konya - Ankara kara yolu, Kulu Makasında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Konya istikametine seyir halinde olan Konya Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli T. A. idaresindeki 59 YR 276 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan çocukları E. A. yara almazken eşi A. A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı eşi A. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
" Bariyere çarpan otomobile bir başka otomobil çarptı "
Kaza sonrası aynı istikamete seyreden K. D. idaresindeki 06 BS 4223 plakalı otomobil, orta refüjdeki otomobile çarparak durabildi. Kazayı sürücü D. yara almadan atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.
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