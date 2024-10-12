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Konya’daki bir belediyeden önemli adım! Düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’daki bir belediyeden önemli adım! Düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevre sağlığını korumak ve olası salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla çöp konteynerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyor. Mahalle mahalle yürütülen bu çalışmalar, kötü kokuların ve zararlı bakterilerin yayılmasını önleyerek çevre kirliliğini en aza indirmeyi hedefliyor.

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Ekipler, konteynerleri önce yıkayarak, ardından dezenfektanlarla temizliyor. Bu uygulama, hem çevre sağlığını korumak hem de halkın daha temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak adına büyük önem taşıyor. Belediye yetkilileri, bu temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

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(Sibel Elmas)

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Yorumlar
  • M
    Muammer
    8 gün önce

    Hamdolsun Karatay da böyle işleri hiç GÖRMÜYORUZ. Eskiden nasilsak simdi de öyle yaşayıp gidiyoruz.

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